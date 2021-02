Mancato rispetto delle norme Covid e 'lavoro nero': sanzioni a Casale e Basaluzzo

PROVINCIA - I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Alessandria coadiuvati da ispettori del lavoro civili, a seguito di attività ispettiva a carico di ditte della Provincia di Alessandria, al fine di constatare l’applicazione delle misure volte mitigare e prevenire fenomeno epidemico da covid-19, hanno sanzionato per complessivi 4.000 euro un 57enne e un 50enne, rispettivamente titolari di aziende commercio - manifatturiere di Basaluzzo e Casale Monferrato, per non aver rispettato i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti Sociali e per aver occupato un lavoratore in nero.