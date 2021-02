Bistagno, schianto mortale in periferia

BISTAGNO - ORE 22.55 - La vittima dell’incidente stradale aveva 40 anni, si chiamava Maurizio Bogliolo e abitava a Monastero Bormida.

ORE 21.20 - La strada provinciale è stata riaperta verso le 21.40. Al momento non si conoscono ancora le generalità della persona deceduta. Gli agenti della Polstrada stanno continuando le indagini per chiarire l’accaduto.

ORE 21 - Schianto mortale nel tardo pomeriggio a Bistagno, sulla strada provinciale 30, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada.

Non si conoscono ancora molti particolari dell’accaduto. Sembra che l’impatto sia avvenuto tra una Fiat 500 e un furgone. Non è ancora chiaro se l’auto abbia fatto un’inversione venendo colpita dal Dobloo che l’avrebbe poi trascinata per alcune decine di metri.

La strada è rimasta chiusa a lungo. Sul posto anche i medici del 118 che non hanno potuto salvare la vita all’automobilista. Soccorse altre due persone che hanno riportato lievi lesioni.

Sono ancora in corso indagini. Seguono accertamenti.