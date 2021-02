Incidente, a Casal Cermelli: lunghe code

CASAL CERMELLI - Lunghe code sulla strada che da Casal Cermelli porta ad Alessandria per via di un incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 8. Sul posto la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso. Si è trattato di uno scontro tra due auto, ma è un 'codice verde' quindi senza conseguenze gravi per gli occupanti delle vetture.