Stona e "Abbiamo perso tutti": lucida riflessione sul presente

MUSICA - Verrà preceduta dal singolo "Abbiamo perso tutti" la pubblicazione del nuovo lavoro discografico di Massimo Bertinieri, in arte Stona. Oggi esce in digitale il brano del cantautore novese. "La canzone è stata scritta almeno due anni fa, ma oggi con la crisi pandemica mondiale, acquista un nuovo significato e valore - spiega Stona - Abbiamo giocato troppo con il nostro pianeta, con la natura e con i più deboli e alla fine nessuno è uscito vincitore perché qualcosa di più grande di noi ci ha fatto capire quanto siamo piccoli e indifesi".

Il titolo dell’ep è significativo "Abbiamo perso tutti": quattro brani, caratterizzati da testi e sonorità con un’anima più scura e cupa, contrapposti ad altri quattro dell’ep in uscita a primavera, che si evolvono in una visione più positiva. "Io sono Marco", brano con il quale, nel corso del 2020, il cantautore novese ha ricevuto vari premi, è contenuta nel lavoro in uscita, insieme a "Abbiamo perso tutti", "La strada di casa" e "Anime perse". Tutto il lavoro è prodotto, ancora una volta, da Guido Guglielminetti, storico produttore di Francesco De Gregori e musicista con importanti collaborazioni. L'etichetta è la Psr Factory.

In autunno verrà pubblicato l'album che riunisce i due ep insieme a un paio di inediti e versioni alternative. Il 15 febbraio, il video del brano "Abbiamo perso tutti" verrà pubblicato in anteprima nazionale sul sito di Sky Tg24. Il 17 febbraio sarà il giorno di pubblicazione dell'ep e del video del nuovo singolo sul canale Youtube di Stona, che sta anche lavorando alla presentazione in streaming dell’ep.