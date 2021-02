Addio a Nando Gorrino, tre stagioni in grigio

ALBA - Lutto nel mondo del calcio alessandrino e piemontese. Si è spento, improvvisamente, Ferdinando Gorrino, centrocampista, 73 anni. Nando per tutti era il 'bamba', soprannome che gli era stato affibbiato per la sua andatura 'ondeggiante'. Un prodotto del vivaio dell'Alessandria, la sua città, dove era nato il 3 aprile 1947. Con la maglia dei Grigi (foto archivio Museo Grigio) il debutto, in B, nella stagione 1964 - 65: 13 giugno 1965, a 18 anni, Triestina - Alessandria 3-1, nella stessa partita anche l'esordio di Luciano Eco e Marcello Violo.

Aristide Coscia, allenatore, lo utilizzava come interno destro. Nelle due stagioni successive in tutto 9 presenze e 2 gol. Dopo la retrocessione dell'Alessandria giocò prima nel Messina e poi nel Legnano, sempre in C, Il suo periodo migliore fu nell'Albese, tre campionati in D, protagonista della promozione in C. Gorrino si era rasferito ad Alba, dove è mancato, occupandosi anche del settore giovanile della società di calcio e guidando e formando generazioni di giovani calciatori..