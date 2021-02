Vigili del Fuoco: malore fatale per un caporeparto

ALESSANDRIA - Dolore questa mattina nella caserma dei Vigili del Fuoco di Alessandria. Il caporeparto Bruno Gallinotti (in foto), 58 anni, è morto per cause naturali. Un malore improvviso è risultato fatale. Il tempestivo intervento dei medici del 118 non è riuscito a salvargli la vita. Sul posto anche i carabinieri.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha diramato una comunicazione: “Alla sua famiglia e ai colleghi Vigili del Fuoco, già dolorosamente colpiti dalla tragedia di Quargnento, la vicinanza del capo Dipartimento E del capo del Corpo Fabio Dattilo”.