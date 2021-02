Alessandria e Casale dedicano due aree verdi a Norma Cossetto

PROVINCIA - Claudio Bonante, segretario provinciale del Comitato 10 Febbraio, plaude la notizia delle due intitolazioni (con partecipazione dello stesso Comitato) a Norma Cossetto nel Giorno del Ricordo: aree verdi a lei intitolate ad Alessandria e a Casale.

A Casale sarà intitolata alla studentessa istriana l'area pedonale di via XX Settembre. «Ringraziamo il Sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi, che conferma con queste iniziative l’attenzione costante al ricordo della tragedia delle foibe e degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia - commenta Bonante - È per noi inoltre un onore avere il Sindaco Riboldi tra i nostri soci: sono anni che si batte per il giusto ricordo delle vicende legate ai nostri confini orientali, dimostrando coerenza e amore per la verità».

Ad Alessandria si terrà invece, sempre nella mattinata del 10 Febbraio, la celebrazione promossa da Comune e Provincia con l’intitolazione dell’area verde sita tra via Martiri della Benedicta e via Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati quale Giardino “Norma Cossetto”. Il programma prevede il ritrovo alle ore 10 in via Vittime delle Foibe presso l’area d'ingresso al Piazzale dell’Aeronautica all’incrocio con via Nenni dal sacello dedicato alle Vittime delle Foibe dove vi sarà un momento di raccoglimento, con deposizione di una corona d’alloro in ricordo delle Vittime delle Foibe. Alle ore 10.30 ci sarà l’intitolazione del Giardino “Norma Cossetto”, con la lettura della nota biografica su Norma Cossetto, la studentessa italiana, istriana, violentata e poi uccisa a 23 anni dai partigiani titini il 5 ottobre 1943 ad Antignana nella foiba di Villa Surani. Vi sarà quindi la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria conferita nel 2005 dal Presidente della Repubblica e lo scoprimento delle targhe toponomastiche del Giardino alla presenza delle Autorità. Infine alle ore 10.45 in via Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, presso il sacello dedicato agli Esuli ci sarà la deposizione di una corona d’alloro in ricordo degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati in Alessandria e gli interventi conclusivi delle Autorità. Durante la giornata e fino al 15 febbraio 2021 ci sarà inoltre la divulgazione del video-documentario “Io ricordo...” realizzato da CulturAle-Asm Costruire Insieme in collaborazione con l’Assessorato Comunale alle Politiche Giovanili (produzione MF Studios).

La proposta sarà fruibile sui canali social di CulturAle e sul suo sito internet (www.asmcostruireinsieme.it).

«Un ringraziamento doveroso al Presidente della Provincia Baldi, Sindaco Cuttica di Revigliasco, all’Assessore Cherima Fteita Firial e all’amministrazione comunale alessandrina tutta per il programma messo in campo in occasione del Giorno del Ricordo - conclude Bonante - Anche la Provincia e il Comune di Alessandria hanno così onorato con la giusta considerazione i nostri connazionali vittime di questa tragedia».

Il Comitato 10 Febbraio, sorto successivamente alla promulgazione della Legge 92 del 30 marzo 2004 istitutiva del Giorno del Ricordo, raccoglie soprattutto cittadini italiani che, pur senza avere un legame diretto o famigliare con le tragedie delle Foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata, si accostano con particolare sensibilità a queste pagine di storia patria.

Il 10 febbraio è il giorno in cui, nel 1947, fu firmato il trattato di pace che assegnava alla Jugoslavia l'Istria e la maggior parte della Venezia Giulia. Il sito internet è consultabile all'indirizzo www.10febbraio.it ed è stata anche allestita la pagina Facebook “Comitato 10 Febbraio – Provincia di Alessandria”. È inoltre attiva la mail comitato10febbraio.proval@gmail.com, a cui è possibile chiedere informazioni e modalità di iscrizione.

Il tesseramento, attualmente aperto, è rivolto a chi, condividendo i valori e gli ideali che ispirano il Comitato, voglia aderire portando il proprio contributo. La tessera ha un costo di 10 Euro.