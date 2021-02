Servizio civile, ancora posti disponibili

ALESSANDRIA - A tutt’oggi, sono ancora vacanti alcuni posti per i progetti del Servizio civile universale nel comune di Alessandria e nei suoi enti di accoglienza (Cissaca – For.Al – Soggiorno Borsalino).

Tra i vari progetti disponibili, segnaliamo alcune sedi che hanno ricevuto poche domande: Edu-CARE: prendersi cura di una città con la costruzione di una comunità educante (Centro Gioco “Il Bianconiglio” - via Gambalera 74 - Spinetta Marengo - 4 posti; Centro Famiglia “Monditondi” - Via Abba Cornaglia 29 – Alessandria - 2 posti; Soggiorno Borsalino - corso Lamarmora 13 - Alessandria - 4 posti); Inform-Attivi: servizi e attività a supporto della cittadinanza attiva dei giovani (Informagiovani - piazza Vittorio Veneto 1 - Alessandria - 2 posti; Servizio lavoro e Servizio civile - piazza Giovanni XXIII 6 - Alessandria - 2 posti); Il Borsalino a casa tua. Ri-Abilita ad Abitare (Soggiorno Borsalino - corso Lamarmora 13 - Alessandria - 4 posti); InterAZIONI 2020. Pratiche di aiuto domiciliare a persone in situazione di difficoltà (Cissaca - via Galimberti 2/A- Alessandria - 4 posti); Obiettivo S.I.C.C. – Obiettivo Solidarietà, Inclusione, Coinvolgimento e Competenze (For.Al “Roberta Testa” Alessandria - spalto Marengo 44 - 2 posti; ForR.Al “Baronino” Casale Monferrato - via Marchino 2 - 2 posti; For.Al “Melchiorre” Valenza - via Sanzio 2 Valenza - 2 posti).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma Domande on – line (DOL), raggiungibile qui entro e non oltre le ore 14 del giorno 15 febbraio 2021. È necessario utilizzare le credenziali SPID, individuare il progetto e la sede prescelta del Comune di Alessandria. Una Guida per la compilazione e la presentazione della domanda è disponibile sul sito del servizio civile (www.scelgoilserviziocivile.gov.it)

Per ulteriori approfondimenti, consultare la home-page del comune di Alessandria al seguente indirizzo: https://www.comune.alessandria.it/Bando-Ordinario-2020-Servizio-Civile-Universale oppure le piattaforme social dedicate (Instagram "serviziocivilealessandria", Facebook all'indirizzo https://www.facebook.com/ServizioCivileComunediAlessandria)

L’ufficio Servizio civile - interno cortile Palazzo Cuttica (piazza Giovanni XXIII, Alessandria) - del comune di Alessandria, resta a disposizione per informazioni e aiuto nella compilazione della domanda . Apertura al pubblico lunedì e mercoledì ore 8.30-13 – causa Covid-19 vi invitiamo a prendere appuntamento - (email: servizio.civile@comune.alessandria.it - tel. 0131 515.784)