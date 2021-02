Con la Giana si gioca sabato 13

ALESSANDRIA - Cambia ancora il calendario dell'Alessandria nel girone di ritorno: l'incontro casalingo con la Giana Erminio, valido per la 5a giornata, è stato anticipato a sabato 13 febbraio, alle 15 (era programmato in origine per domenica 14). La gara inaugura un'altra settimana con tre impegni ravvicinati, di cui due in trasferta: mercoledì 17 (per ora alle 17.30) a Grosseto e domenica 21 (alle 15) a Pontedera.

I Grigi saranno altre due volte su Sky: Livorno - Alessandria, giovedì 4 marzo alle 17.30, e Alessandria - Albinoleffe domenica 7, alle 20.30. In quella settimana ci sarà, il 1° marzo, anche il posticipo Rai Sport al Moccagatta, con la Carrarese, alle 21.