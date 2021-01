Contagi: in corso screening nella sede di Amag

ALESSANDRIA - Il Gruppo Amag comunica che "nel corso di uno screening ristretto, effettuato in rispetto alle norme precauzionali ed ai protocolli interni aziendali Covid-19, questa mattina si sono riscontrati presunti casi positivi nella sede di via Damiano Chiesa 18, che l’azienda prontamente sta verificando in accordo con l’Ufficio Sicurezza ed il medico competente. Al termine delle controanalisi daremo prontamente un quadro completo della situazione.