Super lavoro per le Poste: raddoppiate le consegne

ALESSANDRIA - Quasi raddoppiate le spedizioni prese in carico da Poste Italiane, uno dei vettori di consegna dei pacchi, soprattutto per gli acquisti online. +92 per cento, il che la dice lunga sull'incremento delle vendite a distanza.

Nel mese di dicembre Poste Italiane, in Italia, ha consegnato 27 milioni di pacchi, di cui 20 milioni legati all’e-commerce, quasi 10 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2019 (+56%). Importante il contributo derivante dalle lavorazioni in provincia di Alessandria dove si è registrato un picco di consegne del +92% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Di pari passo con il potenziamento dei servizi per l’e-commerce, Poste Italiane sta rinnovando la propria flotta per ridurre l’impatto ambientale legato alle proprie attività: l’obiettivo è arrivare a 26 mila mezzi a basso impatto ambientale entro il 2022 in particolare per le attività di recapito dei portalettere e per il trasporto delle merci.