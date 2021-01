Al Moccagatta compare lo striscione: "Gregucci vattene"

ALESSANDRIA - In spalto Rovereto, di fronte alla curva sud del Moccagatta, oggi è comparso uno striscione, "Gregucci vattene". Lo hanno posizionato alcuni tifosi, per esprimere forti critiche sulle scelte del tecnico, espresse già ieri nel dopo gara contro la Pro Patria, un pareggio che ha deluso. Dalla tifoseria un messaggio all'allenatore e, anche, alla società: dopo un mercato che è considerato top da tutta la categoria, e non solo, i sostenitori si aspettavano, finalmente, un cambio di passo, che non hanno visto. Non ha convinto il passaggio al modulo a tre, soprattutto per come è stato interpretato.

I risultati di oggi, con il successo sul Novara del Como, che così scappa a +7 dai Grigi alla vigilia del recupero e, anche, il sorpasso della Pro Vercelli, che travolge la Carrarese (3-1), e fa scivolare Gazzi e compagni al 4° posto, sembrano complicare la strada dell'Alessandria, che ieri ha perso l'opportunità di avvicinartsi al Renate, sfruttata, invece, dai lariani.