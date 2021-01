"Pianta un albero": si può segnalare dove si vuole mettere

ALESSANDRIA - Un nuovo progetto che coinvolge la cittadinanza e la rende partecipa alla piantumazione di nuovi alberi in città. Il progetto vede l'azione del comune di Alessandria, sotto l'assessorato al Verde di Giovanni Barosini e della ditta ottica Fielmann che da qualche anno si è insediata nella principale via dello shopping cittadino.

Il 18 dicembre scorso l’assessore ha presenziato alla piantumazione di 3 nuove 'sophore pendule' in piazza Matteotti, nei luoghi in cui erano andati distrutti gli alberi durante la tempesta del 1 agosto scorso.

"La Fielmann che doverosamente ringraziamo per la sensibilità dimostrata nei confronti della città - dichiara Barosini - ha lanciato un altro progetto che personalmente ritengo molto interessante e che può aiutarci a infoltire il patrimonio verde cittadino nelle zone più gradite ai cittadini stessi".

Il progetto 'Pianta un albero' infatti, consente agli abitanti di suggerire all’azienda dove piantare un albero in città: indirizzando una mail a piantaunalbero@fielmann.com si potrà segnalare dove è più gradito avere un nuova pianta.

"Approvo un’iniziativa estremamente positiva – commenta l’assessore Barosini – in quanto oltre a consentire di arricchire il patrimonio cittadino ci permette anche di stabilire in che luoghi gli alessandrini preferiscono avere una nuova pianta. Sarà molto interessante per noi constatare quanti cittadini hanno risposto all’invito e quali zone abbiano scelto".