Giorno c'è. Fino a giugno 2023. Scognamillo ai saluti

AGGIORNAMENTO - Imminente la prima uscita dall'Alessandria: il difensore Stefano Scognamillo può svestire,a breve, la maglia grigia, che ha indossato 15 volte, tra campionato e Coppa Italia, arrivato in estate dopo la stagione in B al Trapani. Prestazioni altalenanti dal centrale classe 94, sul quale da Catanzaro è arrivata la conferma di un forte interessamento, da concretizzare in una trattativa ben avviata.

ALESSANDRIA - C'è chi lo definisce "un play alla Pirlo" (la frase è di Massimo Cerri, oggi al Catanzaro, che lo aveva portato lo scorso anno al Monopoli), c'è chi lo considera un jolly di centrocampo. Di certo Francesco Giorno è un nuovo giocatore dell'Alessandria.

A Monopoli è stato sempre utilizzato, 20 gare tra campionato e Coppa, un gol e un assist. Classe 1993, l'anno scorso è stato giudicato il miglior centrocampista del girone C della Lega Pro, ha firmato un contratto di due stagioni e mezza, fino a giugno 2023.

Centrocampista centrale, capace di dare equilibri e fare da diga, ma anche di impostare: è pronto per entrare nel nuovo gruppo. Il suo innesto non è legato, per il momento, a uscite, perché le liste sono aperte fino al 1° febbraio e i nomi dei 24 giocatori inseriti possono variare di gara in gara.