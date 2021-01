Strage di Quargnento: i Vincenti in aula per omicidio volontario plurimo

ORE 9,50 - Giovanni Vincenti rilascia una dichiarazione spontanea alla Corte. con la voce rotta dal pianto chiede perdono per quanto fatto rivolgendosi direttamente ai famigliari delle vittime.

ORE 9,40 - Inizia ora la seconda udienza del secondo processo ai coniugi Vincenti per la strage di Quargnento. Sono presenti in aula i famigliari delle vittime e il comandante del Vigili del Fuoco di Alessandria, Roberto Marchioni, che assisteranno al processo in collegamento video da un'aula adiacente alla Corte d'Assise.

Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco, presenti in aula, sono accusati di omicidio volontario plurimo. Tra pochi minuti comincerà la requisitoria del procuratore capo della Repubblica di Alessandria, Enrico Cieri. Giovanni Vincenti, seduto davanti alla Corte, tiene tra le mani un foglietto: non è escluso che rilasci delle dichiarazioni spontanee. Fuori dal tribunale di Alessandria, intanto, il sit-in dell'Unione Sindacale di Base dei pompieri.