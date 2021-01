Completare il mercato, inseguire il Renate

ALESSANDRIA - Nove vittorie negli ultimi dieci turni, il titolo di campione d'inverno al sicuro, qualunque sarà il verdetto del recupero tra Alessandria e Como: il Renate domina il girone A, +7 sui lariani e +11 per l'Alessandria. Tutte e due le inseguitrci hanno una gara in meno, ma il margine è netto e Aimo Diana gongola.

Il leit motiv dei Grigi è doppio: anzitutto l'inseguimento, senza più sbagliare e con la consapevolezza che la rimonta dipende anche dagli altri, soprattutto dai rallentamenti di chi sta davanti. La penultima di andata, a parte il successo del Renate, è nel complesso favorevole: perde in casa la Carrarese, il Lecco non va oltre il 2-2 casalingo con la Lucchese e la Pro Vercelli pareggia a Piacenza (1-1). Classifica, se possibile, ancora più affollata, dove alle spalle del podio irrompe la Pro Patria, 2-0 a Livorno, prossima avversaria dell'Alessandria e miglior difesa, con sole 12 reti subite.

Inseguire, dunque, ma anche potenziare la squadra: Bruccini è pronto per il debutto, Stanco anche, ma in settimana ci saranno altri movimenti. In più di una trattativa il duello sembra essere tra Grigi e Bari, che è anche tra Artico e Romairone. Due gli obiettivi condivisi: il laterale destro Rolando, nelle ultime ore più vicino ai pugliesi, nello scambio con Simieri, e il centrocampista centrale Francesco Giorno, '93, dal Monopoli, 16 gare e un gol in questa stagione, nel mirino anche di Bari e Avellino.