Cinque gare su Sky, con la Carrarese su RaiSport

ALESSANDRIA - SkySport ci ha preso gusto. E, visto l'esito del debutto (la vittoria a Crema), potrebbe anche funzionare, almeno scaramanticamente per l'Alessandria. Che anche domenica 10, con il Como, avrà la doppia versione, su Eleven Sports e su uno dei canali Pay - per - view. Si replica con la Pro Patria, ultimo atto dell'andata, anticipo a sabato 16, sempre alle 15.

La Lega Pro ha comunicato la programmazione delle prime dieci giornate. Con la Pistoiese, il 24, in casa, fischio d'inizio alle 15, mentre a Olbia si giocherà sabato 30, alle 12.30, data e ora concordate dai due club per esigenze organizzative (e di volo per i Grigi).

Con il Lecco dell'ex D'Agostino il primo turno infrasettimanale, mercoledì 3 febbraio alle 15 (Sky), mentre il derby Novara - Alessandria sarà domenica 7, alle 12.30 (Sky). Con la Giana si torna al Moccagatta, domenica 14, alle 17.30, prima delle due trasferte ravvicinate in Toscana: a Grosseto mercoledì 17 alle 17.30, a Pontedera domenica 21 alle 15 (Sky).

Sulla Rai con la Carrarese

Il secondo posticpo dell'anno su RaiSport sarà lunedì 1° marzo, alle 21, Alessandria - Carrerese. Manca la programmazione tv della 9a e 10a giornata (eccetto Eleven, che copre tutte le gare), ma gli orari, per ora, sono stati fissati: Livorno - Alessandria giovedì 4 marzo alle 17.30, Alessandria - Albinoleffe domenica 7 marzo alle 20.30. Anche se qualche collocazione oraria, quando non sono interessate Sky e RaiSport, potrebbe ancora variare.