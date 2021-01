Brigata Spinello aiuta la piccola Greta

ALESSANDRIA - "Queste sono le iniziative che a Enzino facevano piacere: aiutare chi ne ha bisogno". Per questo, per ricordare un amico speciale che è sempre vivo in mezzo al popolo grigio, la Brigata Spinello ha aderito alla raccolta fondi di 'Insieme per sognare'. una associazione nata a Pisa, da alcuni sostenitori della squadra, per aiutare Christian, un bambino di Pontedera. Con risultati significativi, tanto che le raccolte per aiutare altri piccoli in difficoltà sono aumentate. Ora l'impegno è per realizzare "un passaggio per Greta", una bimba di sei anni, affetta da paralisi cerebrale infantile. L'obiettivo è raccogliere contributi per permettere alla famiglia di acquistare un mezzo di trasporto per far viaggiare Greta in sicurezza, con i suoi cari. "Tutti insieme riusciremo a farle questo regalo" l'annuncio dei promotori.

Che hanno raccolto con felicità anche l'adesione della Brigata Spinello: proprio oggi è stato effettuato il bonifico di 400 euro a nome di Vecchia Guardia '74 Brigata Spinello.

Anche il gruppo Cultura Grigia di Pozzolo ha deciso di aderire all'iniziativa dell'associazionbe pisana per la piccola Greta Nesti. "Chi fosse interessato ci faccia sapere, scrivendo sulla nostra pagina facebook. Così potremo completare la nostra donazione".

E pure i Supporters 1999 hanno scelto di "dare un passaggio a Greta": un primo versamento di 50 euro dalola cassa del gruppo si aggiungerà a quelli del resto della Gradinata Nord.