Migliorie nei condomini Atc del Cristo

ALESSANDRIA - Oltre 600 mila euro per migliorare i fabbricati di edilizia popolare (di proprietà del Comune di Alessandria) in via della Santa 26 e via Norberto Rosa 28-30, al quartiere Cristo.

Gli interventi hanno consentito di portare a termine - dicono dall'ATC - un importante intervento di riqualificazione, con efficientamento energetico e manutenzione straordinaria dei fabbricati.

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Editel di Nucetto (Cn), per un importo netto contrattuale di € 615.146,69, di cui € 215.582,30 relativi a via della Santa 26 ed € 399.564,39 relativi a via Norberto Rosa 28-30, oltre iva.

Gli Attestati di Qualificazione Energetica rilasciati a lavori terminati hanno confermato l’innalzamento della classe energetica degli edifici, con minori emissioni di inquinanti nell’atmosfera.