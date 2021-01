Asl Al, già 1.137 vaccinati

ALESSANDRIA - Continua a pieno ritmo l’attività vaccinale iniziata nell'ambito dell'Asl Al il pomeriggio del 30 dicembre, all’arrivo dei vaccini Pfizer-Biontech. Sono state vaccinate 216 persone il giorno 30, 496 il 31 e 425 il primo gennaio.

Asl Alessandria risulta al momento la seconda Azienda sanitaria piemontese per numero di vaccinati. Nella giornata di ieri, 1° gennaio, è stato effettuato ad esempio il 44,9% delle vaccinazioni di tutto il Piemonte. Il risultato è stato reso possibile grazie al grande lavoro di coordinamento tra Ospedali e Distretti che ha messo in rete, a favore di tutto il personale, l’esperienza dei medici e degli infermieri vaccinatori unitamente a quella di OSS e personale amministrativo.



Mantenendo questo ritmo il personale di Asl Al che ha espresso la propria adesione alla campagna sarà vaccinato entro i primi giorni della prossima settimana, quando avranno inizio le vaccinazioni nelle residenze per anziani.