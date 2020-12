Nell'anno della pandemia, caccia e lavoro tra gli argomenti più cliccati

ALESSANDRIA - La pandemia ha sicuramente caratterizzato l'informazione e le notizie di tutto il 2020, catalizzando l'interesse su decreti, coprifuoco, vaccini, covid hospital... Ecco le notizie più lette nell'arco dei dodici mesi, riferite a tutto il circuito del gruppo editoriale Soged (Il Piccolo, Il Novese, L'Ovadese e i portali web): LEGGI QUI

Coronavirus a parte, alcuni fatti di cronaca hanno particolarmente colpito i lettori che hanno condiviso, commentato e soprattutto cliccato. Il salumiere di via Dante, Gabriele Basoli è stato uno degli argomenti più letti in assoluto su AlessandriaNews, così come la tragedia del giovane Alex Villella: la sua morte improvvisa in un incidente motociclistico ha scosso Valmadonna - il suo paese - e tutta la città. L'eccezionale tempesta che in venti minuti ha sconquassato il capoluogo nei primi giorni di agosto ha fatto il 'pieno' di click, soprattutto la gallery dei danni.

Un altro episodio violento ha attirato molto l'interesse: l'aggressione di un'infermiera al pronto soccorso.

Uno dei video più cercati, invece, rientra sempre nell'argomento lockdown, ma non c'entra con ospedali e tamponi: La ragazza che improvvisa un balletto in piazza ha solleticato le vostre curiosità, anche per l'identità misteriosa - al momento della performance - della ballerina.

Animalisti anti caccia e covid, un mix "esplosivo" che ha fatto lievitare il vostro interesse: la paventata riapertura della stagione venatoria in un momento in cui si poteva solo uscire per fare la spesa è stato un argomento molto 'gradito'.

Il timore per il futuro e per una crisi economica ha portato moltissimi a cercare gli annunci di lavoro: nella top 10 degli articoli più letti ci sono proprio le offerte del Centro per l'Impiego di Alessandria.