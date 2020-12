Esplode bombola di gas: spunta laboratorio odontotecnico irregolare?

CABELLA LIGURE - L’esplosione di una bombola di gas in una casa situata alla frazione Casella del comune di Cabella Ligure ha fatto emergere un presunto laboratorio odontotecnico clandestino e conseguenti abusi edilizi. Su questo particolare sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Novi Ligure in collaborazione con i loro colleghi del Nas. È accaduto domenica scorsa. Sul posto i Vigili del Fuoco.

Fortunatamente, l’uomo di 56 anni che utilizza quell’immobile come seconda casa non ha riportato lesioni. Durante il sopralluogo pare che i Carabinieri abbiano notato una sedia da dentista e quindi approfondito le indagini per appurare se in quella casa di campagna ci fosse un laboratorio odontotecnico abusivo. Al momento non si sa molto di più.

Attualmente, il 56enne è dipendente di un’azienda chimica di Basaluzzo.