Capodanno? "Bella idea e spese contenute"

ALESSANDRIA - Evaldo Pavanello, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Palazzo Rosso, interviene sul tema del Capodanno: “Il sindaco Cuttica lo ha detto con la solita chiarezza: il Capodanno è l’occasione per gli alessandrini di ritrovarsi, per quanto virtualmente e in rete, e per sostenere simbolicamente ma anche concretamente non solo gli artisti, ma tutto il personale che ruota attorno al mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo. Troviamo francamente fuori luogo e stonato l’intervento di chi critica iniziative, come quella del Capodanno o delle agevolazioni Cosap agli ambulanti, che hanno un intento assolutamente corale e super partes: stare dalla parte degli alessandrini che lavorano, e di categorie che in questo 2020 hanno particolarmente patito le conseguenze del lockdown. Se non ci pensa il Governo, proviamo noi a fare tutto il possibile, sia pur con i limiti di discrezionalità e risorse oggi concessi agli enti locali”. Per Pavanello la spesa è "assolutamente contenuta".