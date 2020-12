Violenta discussione con i vigili dopo un incidente

ALESSANDRIA - Tensione alle stelle ieri, nel tardo pomeriggio, dopo un incidente stradale in via Marengo, ad Alessandria. Quello che poteva essere un semplice tamponamento si è trasformato in una discussione molto accesa dove uno degli automobilisti ha inveito violentemente contro la pattuglia della Municipale. Sul posto c’era anche il 118.

Lo scontro è avvenuto tra una Fiesta e un’Alfa Romeo. L’autista di quest’ultima vettura è stato accompagnato al Comando di via Lanza per accertamenti. Al momento non si conoscono altri particolari.