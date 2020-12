Bar Luckis: incendio nella notte, sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco

ALESSANDRIA - Incendio la scorsa notte all'interno del Luckis Bar, nell'area della stazione di servizio Tamoil, in via Casalbagliano - angolo via della Palazzina, al quartiere Cristo.

Sul posto è in atto un sopralluogo dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco per verificare le cause che hanno scatenato le fiamme. L'allarme è scattato verso l'una. I danni all'interno del locale (ora chiuso) sarebbero ingenti: "Sabato scorso abbiamo subito un tentativo di furto - spiega la titolare - Questa notte siamo stati avvertiti dai Carabinieri, ora stiamo cercando di capire cos'è successo". Non si esclude l'atto doloso.