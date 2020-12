Stazione, il parcheggio acquistato dal Comune. Da domani 303 posti gratuiti

ALESSANDRIA - La Giunta Cuttica di Revigliasco ha dato il via libera l’acquisizione del parcheggio di corso Tiziano Vecellio di proprietà del Gruppo Fs italiane. L’area, di complessivi 19.820 metri quadri, è inserita in un contesto più ampio di proprietà di Fs Sistemi Urbani da circa un ventennio e dal gennaio scorso erano state avviate trattative per l’acquisizione nell’ambito di un più generale progetto di riqualificazione dell’intero spazio che gravita attorno alla stazione e ai giardini.

L’atto di acquisto stipulato oggi, lunedì 21 dicembre, per un importo complessivo pari a 1 milione 525mila (più gli oneri fiscali di legge) è stato finanziato con risorse proprie dell’ente, senza indebitamento presso banche o Cdp.

Con la stipula dell’atto notarile, il Comune di Alessandria acquista dunque da Fs Sistemi Urbani l’intera area che, di fatto, entra nella disponibilità del patrimonio, liberandola dall’attuale gestore. Già da domani mattina una parte dell’area sarà resa fruibile ai cittadini, con 303 posti auto completamente gratuiti.