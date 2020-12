Alessandria - Pro Sesto, l'ultima al Mocca nel 2020

ALESSANDRIA - Ultimo atto del 2020 al Moccagatta: riparte la sfida con la Pro Sesto, che manca da 18 anni. Gregucci inserisce Blondett in difesa dall'inizio, a destra, a centrocampo torna Suljic dall'inizio e Casarini si accomoda di nuovo in panchina. Di Quinzio confermato, di fatto trequartista aggiunto alle spalle di Eusepi e Arrighini. Gli ospiti ancora senza De Respinis dall'inizio, il tridente è formato da Scapuzzi, Cominetti e Mutton. In difesa debutta l'ultimo arrivato, Magonara.

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

ALESSANDRIA - PRO SESTO

Marcatori:

Primo Tempo

15' Ruba palla ai 40 metri Eusepi, subito per Arrighini, che non inquadra lo specchio della porta



13' Ripartenza dell'Alessandria, Castellano raccoglie palla al limite, ma calcia alto

10' Dalla bandierina di sinistra Palesi, bravo Pisseri a respingere una palla insidiosa sul primo palo

9' Il traversone di Suljic dal vertice sinistro è controllato da Livieri

1' 400 partite da professionista per Cosenza

Le formazioni

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Blondett, Cosenza, Prestia; Parodi, Suljic, Castellano, Di Quinzio, Celia; Eusepi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Chiarello, Scognamillo, Podda, Stijepovic, Corazza, Casarini, Crosta, Macchioni, Mora, Poppa, Rubin. All.: Gregucci

Pro Sesto (4-3-3): Liveri; Magonara, Pecorini, Caverzasi, Bosco; Palesi, Gattoni, Gualdi; Cominetti, Mutton, Scapuzzi. A disp.: Del Frate, Maldini, Di Munno, De Respinis, Ntube, Bertoli, Motta, Costa, Murati, Maffei, Marchesi. All.: Parravicini

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore

Assistenti: Cleopazzo e Matera di Lecce, quarto assistente Milone di Taurianova

Note: Giornata piovosa, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse. Ammoniti: Angoli: Recupero: