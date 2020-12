Addio a Enzo, l'autista degli Ultrà

ALESSANDRIA - "Enzo Caviglione è l'autista degli Ultrà". In questa frase, lanciata sulla pagina dei Supporters 1999, c'è tutto l'affetto dei tifosi alssandrini verso la persona che, al volante dei pullman della ditta Giachino, li ha accompagnati in tutte le trasferte.

Un malore è stato fatale a Enzo, che viveva in provincia di Asti, e che ora tutti ricordano con affetto, perché era diventato un grigio anche lui. "Quante volte ci hai portato in trasferta, quante volte ci hai dovuto sopportare, quante volte ti abbiamo visto sclerare. Quante volte hai mollato il pullman per stare con noi nel settore ospiti anziché riposarti".

Ora anche Enzo è insieme a molti amici innamorati della maglia grigia. "Porta in viaggio i ragazzi della Nord, che ci hanno lasciati troppo presto. Non ti dimenticheremo mai, con te solo trasferte memoriabii".