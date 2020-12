Fondazione Uspidalet: la musica al servizio della prevenzione

ALESSANDRIA - L’emergenza Covid 19 non ha fermato il tradizionale spettacolo di fine anno della Fondazione Uspidalet, giunto alla sua decima edizione, anche se questa volta gli affezionati spettatori potranno goderlo non a teatro, ma stando comodamente seduti a casa davanti alla televisione. La Fondazione ha pensato di animare tanti pezzi di un puzzle culturale, che alla fine andranno a comporre il disegno finale utile a contribuire a quella raccolta fondi indispensabile per proseguire l’importante impegno a favore dei tre ospedali della città di Alessandria.

"La forza della musica" vedrà susseguirsi messaggi di Enrico Ruggeri, Gigi D’Alessio, Giovanni Allevi, Dolcenera, Marco Masini, Paolo Vallesi e canzoni di Pierdavide Carone, Blue Dolls, Ivan Granatino, Benedetta Grazini, solo per citarne alcuni. Uno spettacolo di arte e musica, che porterà un messaggio importante, al fine di riuscire a raccogliere fondi per l’acquisto di un mammografo in 3D per l’ospedale Santi Antonio e Biagio. L’evento verrà trasmesso venerdì 18 dicembre, alle ore 21, da Telecity 1 (canale 111 del digitale terrestre) e in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Uspidalet.

"La novità di quest'anno è che lo spettacolo ha un titolo, La forza della musica - commenta il presidente della Fondazione Uspidalet, Bruno Lulani - Dietro alla forza della musica c'è la vita e c'è la forza della Fondazione che ha dato carburante affinché la vita prevalga sempre. Mi auguro che la partecipazione allo spettacolo natalizio sia moltissima".