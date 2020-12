Tony Ryan terrà la Christmas Lecture del Disit

ALESSANDRIA - Il professor Anthony J. Ryan, uno dei massimi esperti al mondo della scienza dei materiali e della sostenibilità, terrà il 22 dicembre, alle ore 10.30, la Christmas Lecture 2020 del Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica (Disit) sul canale YouTube dell'Università del Piemonte Orientale. Proiettato verso il futuro il tema affrontato: ‘Neofossili: plastiche di origine biologica per assorbire la CO2?’. Il grande scienziato spiegherà come un approccio multidisciplinare basato sui sistemi può risolvere il problema della plastica nell'ambiente attraverso una combinazione di riutilizzo, riallocamento e riciclaggio.

Tony Ryan, Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico, guida il Programma dell’Università di Sheffield su ricerca e sostenibilità attraverso le scienze pure e applicate, l’ingegneria e le scienze sociali. La sua attenzione è rivolta soprattutto al cibo globale e alle sfide future del rapporto tra acqua ed energia; il suo team di ricerca immagina come nutrire una popolazione mondiale in crescita e come ridurre l’impatto dell’agricoltura e della produzione alimentare, che partecipano per il 25-30% alle emissioni di gas serra, sfruttando il potere del sole per la produzione di cibo e di energie rinnovabili. Ha collaborato con la Royal Society e Chatham House.