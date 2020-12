Sogin bonificherà le discariche abusive

Sogin metterà a disposizione la propria esperienza per bonificare le discariche abusive. La società pubblica che si occupa principalmente di messa in sicurezza dei siti radioattivi in Italia - un deposito è a Bosco Marengo - ha siglato una collaborazione con il Commissario straordinario per gli interventi sulle discariche abusive. Sogin affiancherà lo staff del Generale dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà, dove richiesto, prestando la propria opera e le migliori strumentazioni negli interventi di risanamento dei siti inquinanti, non necessariamente da rifiuti radioattivi.

Con questo protocollo Sogin conferma pertanto ancora una volta la sua vocazione alla salvaguardia dell’ambiente, riconversione avvenuta negli anni dopo il periodo del nucleare, come sottolineato dall'Amministratore Delegato di Sogin spa, l’Ing. Emanuele Fontani.

Collaborazione con "Risorse umane e strumentali" sono i termini usati sui documenti in cui si sancisce il patto: "Per fare bene e velocemente", ha commentato il Commissario Gen.Vadalà: "Risulta essenziale allargare le collaborazioni con enti come Sogin. Per noi è importante poter ususfruire del grande bagaglio professionale massimizzando gli obiettivi di sicurezza delle azioni di bonifica".