Il fattorino si intasca il denaro delle spedizioni: denunciato

ALESSANDRIA - I Carabinieri di Alessandria, al termine degli accertamenti esperiti a seguito della denuncia sporta dal responsabile di una società di trasporti, hanno deferito in stato di libertà per appropriazione indebita un32enne di origini sudamericane, con pregiudizi di polizia, dipendente della ditta, che effettuando consegne per conto della stessa, si è appropriato di 5.600 euro incassati a titolo di corrispettivo dai clienti.