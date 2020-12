A Castellazzo lo sportello elettronico anti clonazione

CASTELLAZZO BORMIDA - Si potranno pagare i bollettini direttamente allo sportello automatico, senza problemi di orari d'ufficio. Il Postamat di nuova generazione installato al'ingresso delle Poste di Castellazzo in Undici Febbraio 102 non conosce orari: disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, i Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. L'area è videosorvegliata e il dispoositivo ha un sistema di sicurezza anti clonazione delle carte inserite.

L’installazione è parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti