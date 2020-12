"La classifica non ci piace? E' anche colpa nostra"

ALESSANDRIA - La classifica del girone A cambia ancora. Nell'ultimo recupero il Como passa sul campo della Pro Sesto, 1-0 nel finale del primo tempo deciso da Gabrielloni, che permette ai lariani di scavalcare i padroni di casa e salire al 4° posto, con 24 punti.

Una classifica che, dopo 13 turni, è già molto veritiera sui valori del torneo. "Dopo poche giornate poteva essere anche relativa. Adesso è molto vicina al vero, almeno per quanto le squadre hanno espresso in un terzo di campionato. Non ci piace? Se non è quella che volevamo la colpa è anche la nostra, che siamo mancati in alcune gare". Luca Parodi non si nasconde. "Le critiche devono partire anche da noi. Costruttive, come quelle che, legittimamente, arrivano dall'esterno. Ci sono squadre che continuano a nascondersi e a spostare i pronostici su altri: penso al Renate che, però, non è là in alto per caso. La classifica non è compromessa, lassù possiamo arrivare anche noi. Le condizioni per farlo tutti le abbiamo capite".

Sfida personale

Quando i tifosi potranno vedere (per ora solo in tv) il Parodi devastante e incontenibile della Feralpi? "Parlo a cuore aperto. A 25 anni sono qua perché ho fatto una scelta che considero fondamentale per me. Ho investito tutto in questa stagione - sottolinea l'esterno - e voglio raccogliere". Troppo sacrificato in compiti difensivi? " Faccio quello che serve di più alla squadra, il lavoro sporco come quello offensivo. Fossilizzarsi su un ruolo conta poco se non aiuta il gioco corale".

La vittoria nel derby è la svolta? "Lo dobbiamo dimostrare a Lucca, la gara più difficile, in cui toccherà a noi fare gioco dal 1' al 90', alzare l'intensità, chiuderci e non permettere ai toscani di imbrigliarci. E' un rischio concreto, che solo noi possiamo evitare".

Gli stadi vuoti? "Non hanno senso, anche se sono necessari in questo momento. Io ho conosciuto il Moccagatta pieno da avversario, vorrei sempre quella spinta. Anche se non è scontata e non ce la siamo sempre meritata. Però la gente sa che, anche a distanza, noi sentiamo la loro pressione positiva, la loro voglia. Chiediamo di trasmettercela sempre. Sta a noi, però, cambiare questa classifica".

La nuova graduatoria

Dopo gli ultimi tre recuperi, la graduatoria del girone A è la seguente: Renate 28, Pro Vercelli 26, Carrarese 25, Como 24, Pro Sesto 23, Juventus U23 22, Lecco 21, Alessandria 20, Albinoleffe e Pro Patria 19, Grosseto 18, Pontedera 17, Novara 15, Livorno 14, Giana Erminio 13, Pergolettese, Olbia e Pistoiese 12, Piacenza 10, Lucchese 6.