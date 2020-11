Buoni spesa: ecco i fondi Comune per Comune

ALESSANDRIA - Nuovi fondi in arrivo da Roma per i Comuni per supportare le famiglie in difficoltà attraverso una nuova distribuzione di buoni spesa. "Con uno degli ultimi decreti - spiega il capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro - il Governo ha stanziato 400 milioni di euro per misure urgenti di solidarietà alimentare, così come era stato fatto nella scorsa primavera. I contributi saranno erogati ai Comuni, che poi individueranno la miglior procedura per provvedere alla distribuzione dei cosiddetti 'pacchi alimentari' alle persone più bisognose".

Si tratta di risorse importanti: "Sì - conferma Fornaro - In particolare toccheranno 496mila euro ad Alessandria, 105mila ad Acqui Terme, 179mila a Casale Monferrato, 60mila a Ovada, 150mila a Novi Ligure, 145mila a Tortona e 108mila a Valenza, ma in misura differenziata tutte le realtà della provincia avranno a disposizione una somma, fino ai 600 euro di Malvicino e Castellania".

Le somme destinate a ogni Comune: leggi qui

“Il governo - conclude l'esponente di LeU - riconferma il suo impegno a non dimenticare indietro nessuno in questa crisi senza precedenti nella storia dell’Italia repubblicana. I Comuni, con la collaborazione dei consorzi dei servizi sociali e del volontariato, hanno dimostrato di essere il veicolo giusto per far arrivare questo segno di solidarietà a chi ne ha realmente bisogno”.