Reale e virtuale, equilibrio possibile tra i giovani?

ALESSANDRIA - Didattica Digitale Integrata, social network, chat, giochi in rete, realtà aumentata, sono solo alcune delle sfide che accompagnano quotidianamente ragazzi, genitori, insegnanti ed educatori.

Con un numero di ore trascorse davanti agli schermi in vertiginoso aumento, è ancora possibile sviluppare un sano rapporto con la tecnologia che così prepotentemente è entrata nelle nostre case?

Quali strumenti e strategie si possono adottare per accompagnare le nuove generazioni in un percorso di crescita in equilibrio tra mondo reale e mondo virtuale?

Uno degli appuntamenti del Progetto Genitori dell'Associazione Cultura e Sviluppo riguarderà proprio questo. Se ne parlerà con il prof. Michele Marangi, venerdì 27 novembre alle 20.30, in un incontro on-line.

Michele Marangi è media educator, formatore, docente di Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento e di Peer&Media Education presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Conduce percorsi formativi sull’uso dei media in ambito pedagogico, sociale, sanitario e culturale; dal 2016 collabora con il CREMIT di Milano (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Innovazione e alla Tecnologia).

Link alla diretta youTube: https://youtu.be/AQFAwxdBD3c