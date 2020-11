Pazienti Covid trasferiti da Alessandria in ospedali degli altri centri zona

ALESSANDRIA - Ancora una giornata campale per i soccorritori della Croce Verde e Croce Rossa, impegnati in decine di trasferimenti di pazienti Covid dall'ospedale di Alessandria ad altri della nostra provincia. Le operazioni dopo la decisione del commissario per l'emergenza coronavirus alessandrina, Mario Raviolo. Il filmato mostra un soccorritore durante la fase di sanificazione, che avviene nel quartier generale della Croce Verde e "Rossa" di via Boves.