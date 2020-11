Sonia D'Agostino, bronzo al valore atletico

ALESSANDRIA - Un alloro in più per Sonia D'Agostino. Con un 'peso' speciale: medaglia di bronzo al valore atletico, assegnata dal Coni per i risultati ottenuti in un 2019 davvero straordinario per la portacolori dell'Accademia Wushu Sanda Alessandria.

Molti i risultati che la Federazione ha evienziato e che legittimano il riconoscimento: il successo nella Coppa Italia di wushu sanda a Pescara, il bronzo ai Giochi del Mediterraneo a Marsiglia, il titolo italiano a Catania, vinto per il terzo anno consecutivo e la convocazione in azzurro ai Mondiali, a Shangai, dove ha sfiorato il podio. Un palmares importante, in cui spiccano, nelle stagioni precedenti, argenti agli Europei, in Georgia, e ai Giochi del Mediterraneo, ad Atene.

Una soddisfazione anche per papà Gianluca D'Agostino, maestro caposcuola e responsabile tecnico dell'Accademia. "Felice ed emozionata", confessa Sonia, che anche in qusto 2020 in cui sono saltati tutti gli appuntamenti (anche gli italiani, in calendario a fine novembre), continua ad allenarsi. "Voglio essere al massimo quando tornermo, finalmente, a gareggiare, in Italia e all'estero".