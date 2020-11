Tour virtuale della scuola Carducci-Vochieri

ALESSANDRIA - Come tutti gli anni l’istituto comprensivo (scuola elementare e media) Carducci-Vochieri organizza un open day per far conoscere le strutture a genitori e studenti che l’anno prossimo si troveranno ad affrontare la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado.

Ques'anno sarà un "porte aperte" virtuale: sabato 28 novembre basterà connettersi alla pagina Facebook per ascoltare e porre domande agli insegnanti che racconteranno quanto più possibile sulle attività e iniziative didattiche presenti nella scuola.

Tanto materiale è già presente sul sito internet e sulla pagina Facebook (foto, video, laboratori, attività sportive...)

L'orario dell'open day è alle 9 per la scuola primaria Carducci e alle 10.40 per la Scuola secondaria di primo grado Vochieri