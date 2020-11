Tesla elettrica per il Sindaco: offre il teleriscaldamento

ALESSANDRIA - Da oggi il Comune avrà a disposizione in comodato gratuito un’auto da 7 posti, completamente elettrica, che il Primo cittadino e la Giunta potranno utilizzare come mezzo di trasporto di rappresentanza negli spostamenti ufficiali.

Un pool di aziende del settore energetico che collaborano nella realizzazione del teleriscaldamento (Telenergia, il Gruppo Egea e il Gruppo Amag) ha risposto a un avviso pubblico indetto dal Comune di Alessandria a fine dello scorso anno, finalizzato alla promozione dell’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale anche attraverso forme di sinergia pubblico-privato.

Le tre Aziende, che già collaborano nella realizzazione del teleriscaldamento di Alessandria, hanno consegnato ufficialmente al Sindaco Cuttica le chiavi della Tesla Range messa a disposizione dell’Amministrazione per i prossimi due anni.

L’iniziativa - fanno sapere da Palazzo Rosso - si inserisce in un percorso più ampio di promozione della mobilità elettrica sulla Città che sta impegnando il Comune in azioni rivolte ai possessori di veicoli elettrici, come parcheggi dedicati e estensione della rete cittadina di colonnine di ricarica.