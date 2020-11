I lavoro dal Centro per l'Impiego

ALESSANDRIA - Muratori, impiegati, addetto alla preparazione dei cibi. Ecco le ultime offerte di lavoro in arrivo dal Centro per l'Impiego di Alessandria. Per tutte le altre opportunità si può consultare il sito IoLavoro.

La fiera del lavoro del 2 e 3 dicembre diventa digitale: https://www.iolavoro.org/iolavoro-digital-edition

Azienda privata ricerca 1 TIROCINANTE PER GASTRONOMIA Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di addetto/a preparazione di cibi, rifornimento prodotti alimentari in vendita, puliziadeilocali. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di qualifica di Operatore di cucina/ qualifica alberghiero, attitudine alle attività di cucina e ristorazione, dinamismo e passione per il settore. Conoscenza delle norme igienico sanitarie e di conservazione dei cibi.

Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio retribuito con possibilità di conferma. Se interessati candidarsi sul sito www.iolavoro.org codice offerta n. 11288



Azienda privata ricerca 1 MANOVALE EDILE CON ESPERIENZA Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di manovale edile. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di patente b automunito, qualifica professionale, corso di formazione lavoratori (16 ore) e di corso addetto ai ponteggi, preferibile residenza o domicilio in Alessandria o dintorni. Esperienza nel settore indispensabile. Sede di lavoro: Alessandria e dintorni.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time della durata di due mesi.

Se interessati candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta n. 11065.

Azienda privata ricerca 1 STAMPATORE LITOGRAFO Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di stampatore litografo addetto/a alla stampa su carta e cartoncino. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di patente b automunito. Esperienza indispensabile. Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato full-time. Orario di lavoro dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle17.00.

Se interessati candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta n. 10849.

Azienda privata ricerca 1 TIROCINANTE SISTEMISTA Mansioni: Mansioni: la risorsa si occuperà di progettazione, configurazione e manutenzione di sistemi servers (Windows) ed infrastrutture di rete; configurazione e gestione di sistemi virtualizzati (HyperV, VMware) e DB SQL Servers. Requisiti: Laurea in Informatica o Ingegneria Informatica; conoscenza della lingua inglese (autonomia di lettura testi e manuali tecnici); buone conoscenze di informatica sistemistica; patente B e automunito. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio con indennità di 600 euro, con possibilità di assunzione. Se interessati candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta n. 11268.

Azienda privata ricerca 2 MURATORI ESPERTI Mansioni: la persona si occuperà in completa autonomia di lavori di ristrutturazione e nuove costruzioni (muratura, carpenteria, intonacatura), con utilizzo di mezzi e macchinari specifici. Requisiti: è indispensabile esperienza nella mansione e autonomia, patente B, mezzo proprio, graditi attestati specifici nel settore dell'edilizia. Sede di lavoro: Alessandria, con disponibilità a trasferte. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato con durata da definire in fase di colloquio, possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Se interessati candidarsi sul sito www.iolavoro.org codice offerta 10946



Azienda privata ricerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE rif. 17215 Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di impiegato/a commerciale addetto/a ai rapporti diretti con la clientela, alla gestione degli ordini nel settore delle carrozzerie industriali. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma di scuola superiore, di buona conoscenza della lingua Inglese, del programma autocad e di patente b automunito. Richiesta ottima capacità di relazionarsi con gli altri e buona capacità organizzativa. Sede di lavoro: Solero (AL). Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time. Orario di lavoro: da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: contabilita@re-all.it

