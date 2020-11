Si può uscire dal proprio Comune per barba e capelli

ALESSANDRIA - "Nel caso in cui non sia possibile fruire dei servizi dei barbieri e parrucchieri nel proprio Comune di residenza, il cliente potrà spostarsi di Comune, munito di autocertificazione". La Prefettura ha risposto ad un quesito di Confartigianato Piemonte in cui si chiedevano le modalità di fruizione del servizio.

"I parrucchieri lavorano su appuntamento e sono tenuti alla rigida osservanza dei protocolli di sicurezza", scrivono da Palazzo Ghilini. Come dire, anche se ci si sposta di territorio il locale e il servizio dovrebbe essere garantito "covid free".

Il riferimento non è tanto alle città in cui il servizio, anche se non è quello di fiducia, non manca, ma piuttosto ai paesi in cui non sempre esistono saloni per tagliare e acconciare i capelli.