Provincia, rinviate le elezioni

ALESSANDRIA - Le elezioni con le quali, il 20 dicembre, si sarebbe dovuto scegliere il presidente della Provincia di Alessandria, sono state rinviate; dovrebbero svolgersi a fine marzo.

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 7 novembre 2020 col quale il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020.

Dunque, Gianfranco Baldi resta in carica. Non potrebbe più ricoprire il ruolo di presidente non essendo più sindaco di Cassine (dopo due mandati, è stato "incandidabile"). Il presidente, infatti, deve essere necessariamente un sindaco, eletto dai suoi colleghi e dagli altri amministratori comunali dell'Alessandrino.

Enrico Bussalino, sindaco di Borghetto Borbera, è l'uomo che la Lega ha indicato come candidato del centrodestra. Dovrà attendere.