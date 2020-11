Maschera antigas nel lockdown? Tutto regolare

ALESSANDRIA - Era stato denunciato per essere uscito di casa in piena quarantena con maschera antigas residuata bellica, impermeabile rosso e sprizzino in mano (conteneva solo acqua).

Leggi l'articolo: "Con maschera antigas spruzza liquido ai pasanti: denunciato"

Aldo Codogno aveva fatto parlare di sè per il suo modo particolare di vivere la pandemia. Negazionista ancora oggi - invita a non chiudere i negozi e a vivere come nulla fosse - era stato fermato da una pattuglia e denunciato per getto di liquido sui passanti (l'acqua dal diffusore) e per aver spaventato alcuni passanti. Maschera, cappotto e diffusore gli erano prima stati sequestrati per accertamenti, poi consegnatili.

Il tribunale ha deciso che non sussiste reato di procurato allarme perché il suo atteggiamento è stato solo considerato estroso ("Ha reagito all'epidemia in modo eccentrico a pericoli esistenti"). Peraltro non ha spruzzato sostanze nocive né ha copito persone in transito. Solo un po' di teatralità, insomma.

Anche l'accusa di diffamazione verso il giudice è stata archiviata: su Facebook codogno aveva inveito, ma seppur lo scritto avesse un "tenore inappropriato" la persona insultata non è identificabile ne è mai stata sporta querela per questo motivo.