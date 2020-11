Frase sull'alluvione, il sindaco di Livorno chiede indagine

ALESSANDRIA - Ci sarà un 'dopo gara' per Alessandria - Livorno? Il sindaco della città labronica, Luca Salvetti, che ha seguito la partita su Eleven Sports, chiede di aprire una indagine da parte della Lega Pro. Sotto accusa una frase pronunciata all'inizio del secondo tempo dagli spalti - "non c'è l'alluvione qui" - che si sarebbe sentita in telecronaca.

Nella nota stampa del primo cittadino si sottolinea "il riferimento alla tragedia del 2017, che nella nostra città ha causato 9 morti. Sono parole che Livorno non può accettare. Chi le ha pronunciate deve essere identificato, perché si trattava di partita a porte chiuse. Chiedo al Livorno Calcio di farsi interprete con la Lega e le autorità competenti, perché venga avviata una indagine per individuare chi ha pronunciato quelle frasi e all'Alessandria di facilitare questi accertamenti".

La società grigia sta verificando, ma sicuramente si dissocerà e formulerà le scuse alla società toscana, alla città di Livorno e al primo cittadino.