Gregucci e la maglietta per Mike

ALESSANDRIA - Di solito sono i giocatori (ma anche gli allenatori) che lanciano maglie ai tifosi. Può accadere anche il contrario, che la tshirt il tecnico la riceva. Come è accaduto ad Angelo Gregucci e questa volta non è tanto una question di tifo, ma conta, prima di tutto, il legame di amicizia.

Da ragazzo il mister dei Grigi ha conosciuto Michelangelo Falleti, quasi coetaneo, il parrucchiere alessandrino scomparso il 24 luglio, stroncato da un male incurabile. Mike ha vissuto un anno a San Giorgio Ionico, il paese natale di Gregucci: amici da moltissimi anni, si sono ritrovati quando Angelo è tornato sulla panchina dell'Alessandria.

La famiglia ha realizzato una maglietta con una foto di Mike nel suo negozio a Castellazzo, sorridente come sempre. "Un dono per le molte persone che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. Abbiamo voluto consegnarla anche a Gregucci, che ci è stato vicino durante la malattia di Mike e quando poi è mancato, e dimostra sempre il suo affetto per tutti noi. Gli amici sono proprio un dono prezioso".