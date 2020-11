Uniformi in vetrina per ricordare le Forze Armate

ALESSANDRIA - Domani, lunedì 2 novembre, alle 10:30 presso la chiesa Madonna del Suffragio di Alessandria il Comando Provinciale Carabinieri commemorerà i militari caduti in guerra e nel dopoguerra nell’adempimento del dovere.

Si tratta di un’iniziativa che si inserisce nei festeggiamenti previsti per il 4 Novembre, Festa dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate.

La ricorrenza è dedicata alla data che mise fine al primo conflitto mondiale, quando venne firmato l’armistizio con l’impero asburgico. Riconosciuta come festa nazionale dal 1949, è solo sotto l’amministrazione di Ciampi che iniziò ad essere considerata come momento di commemorazione ma anche di ringraziamento ai militari in servizio, divenendo a tutti gli effetti giornata dedicata alle Forze Armate oltre che all’orgoglio patriottico italiano.

Per l’occasione il Comando dei Carabinieri ha voluto prendere parte alle celebrazioni con l’allestimento di una vetrina commemorativa presso “Borsalino”, ad Alessandria. Saranno infatti esposte e visitabili dal pubblico uniformi e oggetti istituzionali dal valore evocativo.