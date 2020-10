Fornaro: "Prorogare cassa e blocco licenziamenti"

"E' necessario proseguire nell’azione di protezione sociale dalla crisi economica prodotta dal Covid 19. Tra queste misure, accanto ai ristori per le attività chiuse totalmente o parzialmente dall’ultimo DPCM, vi è la proroga sia della Cassa integrazione sia del blocco dei licenziamenti, così come giustamente sollecitato dai sindacati". Articolo Uno rinnova la fiducia al Governo per bocca dei capigruppo LeU al Senato, Loredana De Petris e alla Camera, Federico Fornaro

"Fino alla fine di questa crisi economica senza precedenti abbiamo il dovere di non lasciare indietro nessuno, a cominciare proprio dai più deboli continuando a mettere al primo posto la tutela della salute degli italiani".

.