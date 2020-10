Anche la senatrice Matrisciano colpita dal virus: "Prevalga lo spirito di comunità"

ALESSANDRIA - con un post su facebook come si fa ormai in questi casi, anche la senatrice del MOvimento 5 Stelle, Mariassunta Matrisciano ha fatto sapere di avere il coronavirus. "Questo maledetto virus non ha risparmiato neanche me", ha commentato, "Ho avuto febbre e forti dolori in tutto il corpo. Da quando ho cominciato ad accusare i primi sintomi, a scopo preventivo, mi sono messa in isolamento volontario. Solo ieri sera ho ricevuto l'esito e, purtroppo, il tampone è positivo".

L'APPELLO

"Proteggete voi stessi e le persone che amate. Se a prevalere sarà un rinnovato spirito di comunità riusciremo a trasformare questa emergenza in una straordinaria occasione di cambiamento personale e collettivo".