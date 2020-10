Si cercano di nuovo medici e infermieri per l'emergenza Covid

PIEMONTE - La Regione si prepara: sono state avviate le procedure per la manifestazione di interesse per la formazione di elenchi di medici disponibili a prestare attività assistenziale per situazioni straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid.

Qui il link https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/formazione-elenchi-medici-disponibili-prestare-attivita-assistenziale-nelle-aziende-sanitarie

CERCASI INFERMIERI

Un secondo avviso riguara invece i collaboratori sanitari, gli infermieri a tempo determinato: l'inserimento nella graduatoria non comporterà il diritto all'assunzione; tale graduatoria potrà essere progressivamente utilizzata secondo le esigenze delle Aziende.

Il link: https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/collaboratore-professionale-sanitario-infermiere-reclutamento-personale-tempo-determinato-impiegare

I bandi sono presenti anche sul sito dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria